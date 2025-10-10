Deckers Outdoor Aktie
WKN: 894298 / ISIN: US2435371073
|Deckers Outdoor-Investment
|
10.10.2025 16:04:20
NASDAQ Composite Index-Papier Deckers Outdoor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Deckers Outdoor von vor 3 Jahren eingebracht
Am 10.10.2022 wurde die Deckers Outdoor-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Deckers Outdoor-Papiers betrug an diesem Tag 55,20 USD. Bei einem Deckers Outdoor-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,812 Deckers Outdoor-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 09.10.2025 auf 98,85 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 179,08 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 79,08 Prozent zugenommen.
Die Marktkapitalisierung von Deckers Outdoor bezifferte sich zuletzt auf 15,07 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
