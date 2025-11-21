NASDAQ Composite Index-Titel Deckers Outdoor-Aktie: So viel hätte eine Investition in Deckers Outdoor von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Deckers Outdoor-Investment gewesen.

Vor 10 Jahren wurden Deckers Outdoor-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Deckers Outdoor-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 8,33 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Deckers Outdoor-Papier investiert hätte, befänden sich nun 12,007 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 20.11.2025 auf 81,48 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 978,35 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 878,35 Prozent vermehrt.

Am Markt war Deckers Outdoor jüngst 12,07 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at