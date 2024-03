NASDAQ Composite Index-Papier DexCom-Aktie: So viel hätten Anleger an einem DexCom-Investment von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren DexCom-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der DexCom-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 114,09 USD wert. Wer vor 1 Jahr 10 000 USD in die DexCom-Aktie investiert hat, hat nun 87,650 Anteile im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 25.03.2024 12 279,78 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 140,10 USD belief. Damit wäre die Investition 22,80 Prozent mehr wert.

Der Börsenwert von DexCom belief sich zuletzt auf 51,32 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at