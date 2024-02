NASDAQ Composite Index-Papier Donegal Group B-Aktie: So viel hätte eine Investition in Donegal Group B von vor einem Jahr gekostet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Donegal Group B-Aktien gewesen.

Donegal Group B-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Donegal Group B-Aktie bei 15,61 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Donegal Group B-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 64,061 Donegal Group B-Aktien. Die gehaltenen Donegal Group B-Anteile wären am 05.02.2024 951,63 USD wert, da der Schlussstand 14,86 USD betrug. Das entspricht einer Einbuße um 4,84 Prozent.

Der Börsenwert von Donegal Group B belief sich zuletzt auf 474,86 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at