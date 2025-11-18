NASDAQ Composite Index-Papier Donegal Group B-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Donegal Group B von vor 3 Jahren verdient

Donegal Grou b Aktie
Heute vor 3 Jahren wurden Donegal Group B-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 14,54 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 100 USD in die Donegal Group B-Aktie investierten, hätten nun 6,878 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 110,52 USD, da sich der Wert eines Donegal Group B-Anteils am 17.11.2025 auf 16,07 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +10,52 Prozent.
Alle Donegal Group B-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 581,21 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
