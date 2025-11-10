Dorel Industries Aktie
WKN: 914262 / ISIN: CA25822C2058
|Investmentbeispiel
|
10.11.2025 16:03:51
NASDAQ Composite Index-Papier Dorel Industries-Aktie: So viel Verlust hätte ein Dorel Industries-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
Vor 3 Jahren wurde das Dorel Industries-Papier an der Börse TSX gehandelt. Zum Handelsende stand das Dorel Industries-Papier an diesem Tag bei 4,55 CAD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 CAD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2 197,802 Dorel Industries-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 07.11.2025 auf 1,37 CAD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 010,99 CAD wert. Damit hätte sich die Investition um 69,89 Prozent vermindert.
Der Marktwert von Dorel Industries betrug jüngst 44,76 Mio. CAD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Dorel Industries Inc.mehr Nachrichten
|
10.11.25
|NASDAQ Composite Index-Papier Dorel Industries-Aktie: So viel Verlust hätte ein Dorel Industries-Investment von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
06.11.25
|Ausblick: Dorel Industries verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
05.11.25
|Optimismus in New York: NASDAQ Composite letztendlich mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
05.11.25