NASDAQ Composite Index-Papier Dorel Industries-Aktie: So viel Verlust hätte ein Dorel Industries-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Vor 3 Jahren wurde das Dorel Industries-Papier an der Börse TSX gehandelt. Zum Handelsende stand das Dorel Industries-Papier an diesem Tag bei 4,55 CAD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 CAD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2 197,802 Dorel Industries-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 07.11.2025 auf 1,37 CAD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 010,99 CAD wert. Damit hätte sich die Investition um 69,89 Prozent vermindert.

Der Marktwert von Dorel Industries betrug jüngst 44,76 Mio. CAD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at