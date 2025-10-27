NASDAQ Composite Index-Papier Dorel Industries-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Dorel Industries von vor 10 Jahren bedeutet

Investoren, die vor Jahren in Dorel Industries-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Dorel Industries-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse TSX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 33,42 CAD. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 100 CAD in die Dorel Industries-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2,992 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 5,57 CAD, da sich der Wert eines Dorel Industries-Papiers am 24.10.2025 auf 1,86 CAD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 94,43 Prozent abgenommen.

Die Marktkapitalisierung von Dorel Industries belief sich zuletzt auf 60,98 Mio. CAD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

