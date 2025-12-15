NASDAQ Composite Index-Titel Dorel Industries-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Dorel Industries-Investment von vor 5 Jahren verloren

Vor Jahren Dorel Industries-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Dorel Industries-Aktie via Börse TSX ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 14,60 CAD. Bei einem 1 000-CAD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 68,493 Dorel Industries-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 12.12.2025 auf 1,50 CAD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 102,74 CAD wert. Die Abnahme von 1 000 CAD zu 102,74 CAD entspricht einer negativen Performance von 89,73 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Dorel Industries belief sich zuletzt auf 49,13 Mio. CAD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at