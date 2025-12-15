Handel in New York: NASDAQ Composite zum Handelsende im Minus

Der NASDAQ Composite notierte im NASDAQ-Handel schlussendlich um 0,59 Prozent leichter bei 23 057,41 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,581 Prozent auf 23 330,04 Punkte an der Kurstafel, nach 23 195,17 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 23 012,00 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 23 345,56 Einheiten.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, notierte der NASDAQ Composite bei 22 900,59 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor drei Monaten, am 15.09.2025, den Stand von 22 348,75 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.12.2024, notierte der NASDAQ Composite bei 19 926,72 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2025 bereits um 19,59 Prozent. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite steht derzeit bei 24 019,99 Punkten. Bei 14 784,03 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops im NASDAQ Composite aktuell

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit 1-800-FLOWERSCOM (+ 9,97 Prozent auf 4,30 USD), American Eagle Outfitters (+ 6,09 Prozent auf 27,01 USD), Taylor Devices (+ 5,41 Prozent auf 57,45 USD), Amtech Systems (+ 5,10 Prozent auf 11,54 USD) und Comcast (+ 3,60 Prozent auf 28,21 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite hingegen Strategy (ex MicroStrategy) (-8,14 Prozent auf 162,08 USD), Cerus (-7,80 Prozent auf 2,01 USD), Geospace Technologies (-7,64 Prozent auf 14,38 USD), Microvision (-7,32 Prozent auf 0,87 USD) und Dorel Industries (-6,09 Prozent auf 1,04 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 43 933 037 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im NASDAQ Composite mit 3,625 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Upbound Group-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,45 erwartet. Die Cogent Communications-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 13,13 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at