Dorel Industries Aktie
WKN: 914262 / ISIN: CA25822C2058
|Dorel Industries-Anlage im Blick
|
08.12.2025 16:04:17
NASDAQ Composite Index-Papier Dorel Industries-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Dorel Industries von vor 3 Jahren bedeutet
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse TSX Handel mit der Dorel Industries-Aktie statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 5,53 CAD. Wenn ein Anleger damals 100 CAD in die Dorel Industries-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 18,083 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 05.12.2025 auf 1,55 CAD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 28,03 CAD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 71,97 Prozent verringert.
Dorel Industries wurde jüngst mit einem Börsenwert von 50,56 Mio. CAD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!