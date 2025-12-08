NASDAQ Composite Index-Papier Dorel Industries-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Dorel Industries von vor 3 Jahren bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Dorel Industries gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse TSX Handel mit der Dorel Industries-Aktie statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 5,53 CAD. Wenn ein Anleger damals 100 CAD in die Dorel Industries-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 18,083 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 05.12.2025 auf 1,55 CAD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 28,03 CAD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 71,97 Prozent verringert.

Dorel Industries wurde jüngst mit einem Börsenwert von 50,56 Mio. CAD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at