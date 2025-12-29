Erie Indemnity Aktie

WKN: 919562 / ISIN: US29530P1021

Profitabler Erie Indemnity-Einstieg? 29.12.2025 16:03:55

NASDAQ Composite Index-Titel Erie Indemnity-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Erie Indemnity von vor 5 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Erie Indemnity-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurde das Erie Indemnity-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Erie Indemnity-Aktie an diesem Tag bei 242,09 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 4,131 Erie Indemnity-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 26.12.2025 auf 282,40 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 166,51 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 16,65 Prozent gesteigert.

Erie Indemnity war somit zuletzt am Markt 13,16 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

