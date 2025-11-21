NASDAQ Composite Index-Papier ESCO Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger an einem ESCO Technologies-Investment von vor 5 Jahren verdient

So viel hätten Anleger mit einem frühen ESCO Technologies-Investment verdienen können.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem ESCO Technologies-Papier an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 98,25 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 100 USD in die ESCO Technologies-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,018 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 210,17 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 213,91 USD wert. Mit einer Performance von +113,91 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von ESCO Technologies bezifferte sich zuletzt auf 5,59 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at