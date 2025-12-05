Expedia Aktie

Expedia für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JRLJ / ISIN: US30212P3038

Frühe Investition 05.12.2025 16:04:09

NASDAQ Composite Index-Papier Expedia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Expedia von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren Expedia-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Expedia-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 128,58 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Expedia-Aktie investiert hätte, hätte er nun 7,777 Anteile im Depot. Die gehaltenen Expedia-Papiere wären am 04.12.2025 2 009,49 USD wert, da der Schlussstand 258,38 USD betrug. Die Steigerung von 1 000 USD zu 2 009,49 USD entspricht einer Performance von +100,95 Prozent.

Expedia wurde jüngst mit einem Börsenwert von 32,11 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Börse aktuell - Live Ticker

Blick auf Notenbanken: ATX letztlich leichter -- DAX geht über 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- US-Börsen mit stabilem Wochenausklang -- Chinas Börsen schließen fester - Minuszeichen in Japan
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf rotem Terrain, während der deutsche Leitindex höher notierte. Die US-Börsen schlossen mit leichten Gewinnen. Die asiatischen Börsen fanden zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

