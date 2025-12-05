Expedia Aktie
WKN DE: A1JRLJ / ISIN: US30212P3038
|Frühe Investition
|
05.12.2025 16:04:09
NASDAQ Composite Index-Papier Expedia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Expedia von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden Expedia-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 128,58 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Expedia-Aktie investiert hätte, hätte er nun 7,777 Anteile im Depot. Die gehaltenen Expedia-Papiere wären am 04.12.2025 2 009,49 USD wert, da der Schlussstand 258,38 USD betrug. Die Steigerung von 1 000 USD zu 2 009,49 USD entspricht einer Performance von +100,95 Prozent.
Expedia wurde jüngst mit einem Börsenwert von 32,11 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
