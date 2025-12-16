F5 Networks Aktie
NASDAQ Composite Index-Papier F5 Networks-Aktie: Wäre eine F5 Networks-Investition von vor einem Jahr lukrativ gewesen?
Heute vor 1 Jahr wurden F5 Networks-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das F5 Networks-Papier bei 263,36 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in das F5 Networks-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,797 F5 Networks-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 15.12.2025 auf 263,01 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 998,67 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 0,13 Prozent eingebüßt.
Die Marktkapitalisierung von F5 Networks bezifferte sich zuletzt auf 15,32 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
