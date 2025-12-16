F5 Networks Aktie

F5 Networks für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 922977 / ISIN: US3156161024

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lohnende F5 Networks-Anlage? 16.12.2025 16:04:15

NASDAQ Composite Index-Papier F5 Networks-Aktie: Wäre eine F5 Networks-Investition von vor einem Jahr lukrativ gewesen?

Vor Jahren in F5 Networks eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 1 Jahr wurden F5 Networks-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das F5 Networks-Papier bei 263,36 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in das F5 Networks-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,797 F5 Networks-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 15.12.2025 auf 263,01 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 998,67 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 0,13 Prozent eingebüßt.

Die Marktkapitalisierung von F5 Networks bezifferte sich zuletzt auf 15,32 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu F5 Networks Inc.mehr Nachrichten

Analysen zu F5 Networks Inc.mehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

F5 Networks Inc. 220,80 -1,08% F5 Networks Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

14.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 50
14.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 50: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
13.12.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
13.12.25 KW 50: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
12.12.25 KW 50: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Wichtige US-Daten im Fokus: ATX-Anleger zurückhaltend -- DAX auf rotem Terrain -- US-Börsen im Minus -- Asiens Börsen schwächer
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am zweiten Handelstag der Woche wenig bewegt. Am deutschen Markt prägen Verluste das Bild. Die Wall Street tendiert leichter. In Fernost dominieren die Bären das Börsengeschehen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen