NASDAQ Composite Index-Papier Franklin Electric-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Franklin Electric Aktionären eine Freude

So viel Ausschüttung zahlt Franklin Electric.

Bei der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Papier Franklin Electric am 03.05.2024 wurde beschlossen, für das Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,90 USD auszuschütten. Damit wurde die Franklin Electric-Dividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 15,38 Prozent erhöht. 41,72 Mio. USD werden somit insgesamt an Aktionäre ausgezahlt. Die Gesamtausschüttung ist somit im Vergleich zum Vorjahr um 12,79 Prozent gestiegen.

Franklin Electric-Aktien-Dividendenrendite

Das Franklin Electric-Papier verabschiedete sich am Tag der Hauptversammlung aus dem NASDAQ-Handel bei 98,90 USD in den Feierabend. Für das Jahr 2023 beträgt die Dividendenrendite der Franklin Electric-Aktie 0,93 Prozent. Somit hat sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich verschlechtert, damals betrug sie noch 0,98 Prozent.

Aktienkursentwicklung und reale Rendite im Vergleich

Im Zeitraum von 1 Jahr ist der Kurs von Franklin Electric via NASDAQ 5,61 Prozent gestiegen. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat mit 6,60 Prozent stärker zugenommen als der Aktienkurs.

Dividendenvorhersage von Dividenden-Titel Franklin Electric

Für 2024 erwarten Analysten von FactSet eine Steigerung der Dividende auf 1,00 USD. Die Dividendenrendite würde somit laut FactSet-Schätzungen auf 1,01 Prozent hinzugewinnen.

Kerndaten der Franklin Electric-Aktie

Die Marktkapitalisierung des NASDAQ Composite Index-Unternehmens Franklin Electric beläuft sich aktuell auf 4,565 Mrd. USD. Das Franklin Electric-KGV beträgt aktuell 23,54. 2023 setzte Franklin Electric 2,065 Mrd. USD um und erwirtschaftete ein EPS von 4,17 USD.

Redaktion finanzen.at