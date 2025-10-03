Franklin Electric Aktie
WKN: 877518 / ISIN: US3535141028
|Langfristige Investition
|
03.10.2025 16:05:41
NASDAQ Composite Index-Titel Franklin Electric-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Franklin Electric von vor einem Jahr bedeutet
Franklin Electric-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Franklin Electric-Aktie bei 103,09 USD. Wer vor 1 Jahr 1 000 USD in die Franklin Electric-Aktie investiert hat, hat nun 9,700 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 02.10.2025 auf 96,31 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 934,23 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 6,58 Prozent eingebüßt.
Franklin Electric markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 4,25 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!

Aktien in diesem Artikel
|Franklin Electric Co. Inc.
|96,77
|0,48%
