NASDAQ Composite Index-Papier Geospace Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Geospace Technologies von vor 10 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Geospace Technologies-Investment gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Geospace Technologies-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Geospace Technologies-Aktie betrug an diesem Tag 12,21 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Geospace Technologies-Aktie investiert hätte, hätte er nun 81,900 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 02.12.2025 auf 12,66 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 036,86 USD wert. Damit wäre die Investition 3,69 Prozent mehr wert.

Die Marktkapitalisierung von Geospace Technologies bezifferte sich zuletzt auf 167,48 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at