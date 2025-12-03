Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ Composite mit Abgaben

Der NASDAQ Composite kommt heute nicht vom Fleck.

Am Mittwoch notiert der NASDAQ Composite um 18:00 Uhr via NASDAQ 0,08 Prozent leichter bei 23 395,65 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,419 Prozent auf 23 315,58 Punkte an der Kurstafel, nach 23 413,67 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der NASDAQ Composite bei 23 451,47 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 23 271,83 Punkten.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ Composite bislang Gewinne von 0,964 Prozent. Der NASDAQ Composite stand vor einem Monat, am 03.11.2025, bei 23 834,72 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.09.2025, lag der NASDAQ Composite noch bei 21 497,73 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.12.2024, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 19 480,91 Punkten gehandelt.

Seit Beginn des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 21,34 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 24 019,99 Punkten. Bei 14 784,03 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

NASDAQ Composite-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen aktuell American Eagle Outfitters (+ 16,08 Prozent auf 24,18 USD), Microchip Technology (+ 9,28 Prozent auf 61,98 USD), ON Semiconductor (+ 7,93 Prozent auf 55,56 USD), Werner Enterprises (+ 6,40 Prozent auf 28,92 USD) und Geospace Technologies (+ 5,85 Prozent auf 13,40 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite hingegen Century Casinos (-7,64 Prozent auf 1,33 USD), Astronics (-6,29 Prozent auf 49,89 USD), AXT (-6,04 Prozent auf 11,05 USD), Donegal Group B (-5,49 Prozent auf 16,02 USD) und Netflix (-5,29 Prozent auf 103,56 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 15 816 130 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,755 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Mitglieder im Fokus

Im NASDAQ Composite weist die Upbound Group-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Cogent Communications lockt Anleger 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 15,29 Prozent.

