NASDAQ Composite Index-Papier Gladstone Commercial-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Gladstone Commercial von vor 10 Jahren bedeutet
Heute vor 10 Jahren wurde das Gladstone Commercial-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Gladstone Commercial-Anteile an diesem Tag 14,57 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Gladstone Commercial-Papier investiert hätte, hätte er nun 6,863 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Gladstone Commercial-Aktien wären am 25.11.2025 75,84 USD wert, da der Schlussstand 11,05 USD betrug. Das entspricht einem Schwund von 24,16 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Gladstone Commercial bezifferte sich zuletzt auf 522,53 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
