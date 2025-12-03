Gladstone Commercial Aktie

WKN: 260884 / ISIN: US3765361080

Rentable Gladstone Commercial-Investition? 03.12.2025 16:04:20

NASDAQ Composite Index-Titel Gladstone Commercial-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Gladstone Commercial von vor einem Jahr bedeutet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Gladstone Commercial-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 1 Jahr wurde das Gladstone Commercial-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Gladstone Commercial-Anteile an diesem Tag bei 17,33 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in Gladstone Commercial-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 57,703 Gladstone Commercial-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 02.12.2025 620,31 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 10,75 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 37,97 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Gladstone Commercial belief sich jüngst auf 535,15 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

