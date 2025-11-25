NASDAQ Composite Index-Papier Grupo Financiero Galicia-Aktie: So viel Verlust hätte ein Grupo Financiero Galicia-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Wer vor Jahren in Grupo Financiero Galicia eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurde das Grupo Financiero Galicia-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 55,51 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Grupo Financiero Galicia-Papier investiert hätte, befänden sich nun 180,148 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 8 430,91 USD, da sich der Wert einer Grupo Financiero Galicia-Aktie am 24.11.2025 auf 46,80 USD belief. Mit einer Performance von -15,69 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at