Aufschläge in New York: NASDAQ Composite-Anleger greifen am Freitagnachmittag zu

Das macht das Börsenbarometer in New York am fünften Tag der Woche.

Um 20:02 Uhr legt der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 1,61 Prozent auf 22 433,49 Punkte zu. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,384 Prozent auf 22 162,83 Punkte an der Kurstafel, nach 22 078,05 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 21 898,29 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 22 486,26 Zählern.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht gab der NASDAQ Composite bereits um 1,56 Prozent nach. Noch vor einem Monat, am 21.10.2025, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 22 953,67 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 21.08.2025, lag der NASDAQ Composite noch bei 21 100,31 Punkten. Vor einem Jahr, am 21.11.2024, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 18 972,42 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 legte der Index bereits um 16,35 Prozent zu. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch liegt derzeit bei 24 019,99 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 14 784,03 Zählern.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Harvard Bioscience (+ 16,81 Prozent auf 0,66 USD), Integra LifeSciences (+ 10,32 Prozent auf 12,19 USD), Americas Car-Mart (+ 9,85 Prozent auf 20,19 USD), Cerus (+ 8,72 Prozent auf 1,62 USD) und Sangamo Therapeutics (+ 8,13 Prozent auf 0,42 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich hingegen Geospace Technologies (-24,83 Prozent auf 12,99 USD), Dorel Industries (-6,92 Prozent auf 1,18 USD), Donegal Group B (-6,30 Prozent auf 15,17 USD), Oracle (-5,98 Prozent auf 198,09 USD) und Grupo Financiero Galicia (-4,83 Prozent auf 46,09 USD).

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ Composite

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 56 597 845 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,925 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Aktien

In diesem Jahr hat die Upbound Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite inne. Mit 18,32 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Cogent Communications-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

