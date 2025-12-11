Heidrick & Struggles International Aktie
NASDAQ Composite Index-Papier Heidrick Struggles International-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Heidrick Struggles International-Investment von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Heidrick Struggles International-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 27,65 USD wert. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 361,664 Heidrick Struggles International-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 21 341,77 USD, da sich der Wert eines Heidrick Struggles International-Papiers am 09.12.2025 auf 59,01 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 113,42 Prozent zugenommen.
Der Börsenwert von Heidrick Struggles International belief sich jüngst auf 1,23 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
