NASDAQ Composite Index-Papier Heritage Commerce-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Heritage Commerce-Investment von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren in Heritage Commerce eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 10 Jahren wurden Heritage Commerce-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 10,55 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 947,867 Heritage Commerce-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 11,12 USD gerechnet, wäre die Investition nun 10 540,28 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 5,40 Prozent erhöht.

Heritage Commerce markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 683,32 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at