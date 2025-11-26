NASDAQ Composite Index-Wert Heritage Commerce-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Heritage Commerce-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Heritage Commerce-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Heritage Commerce-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 9,06 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 USD in die Heritage Commerce-Aktie investierten, hätten nun 110,375 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 25.11.2025 gerechnet (11,07 USD), wäre das Investment nun 1 221,85 USD wert. Mit einer Performance von +22,19 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Heritage Commerce war somit zuletzt am Markt 660,08 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at