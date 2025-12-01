Start in die smarte Geldanlage - 50 € geschenkt! Bei Eröffnung Code "FI67TH50ZN" eingeben. -W-

IDEXX Laboratories Aktie

WKN: 888210 / ISIN: US45168D1046

IDEXX Laboratories-Performance 01.12.2025 16:04:14

NASDAQ Composite Index-Papier IDEXX Laboratories-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in IDEXX Laboratories von vor 10 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in IDEXX Laboratories-Aktien gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurde die IDEXX Laboratories-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das IDEXX Laboratories-Papier bei 71,54 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 1,398 IDEXX Laboratories-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 052,39 USD, da sich der Wert einer IDEXX Laboratories-Aktie am 28.11.2025 auf 752,88 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 952,39 Prozent vermehrt.

IDEXX Laboratories war somit zuletzt am Markt 60,25 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

