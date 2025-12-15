IDEXX Laboratories Aktie
WKN: 888210 / ISIN: US45168D1046
|Lohnende IDEXX Laboratories-Anlage?
|
15.12.2025 16:04:11
NASDAQ Composite Index-Papier IDEXX Laboratories-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in IDEXX Laboratories von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurde die IDEXX Laboratories-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 415,38 USD. Wer vor 3 Jahren 10 000 USD in die IDEXX Laboratories-Aktie investiert hat, hat nun 24,074 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 16 953,15 USD, da sich der Wert eines IDEXX Laboratories-Anteils am 12.12.2025 auf 704,20 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 69,53 Prozent angewachsen.
IDEXX Laboratories markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 56,40 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu IDEXX Laboratoriesmehr Nachrichten
Analysen zu IDEXX Laboratoriesmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|IDEXX Laboratories
|599,60
|-0,50%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX stärker -- DAX fällt zurück -- US-Börsen knapp tiefer -- Asiens Börsen letztlich mit Verlusten
Der heimische Aktienmarkt notiert am Montag im Plus, während der deutsche Aktienmarkt an die Nulllinie zurückfällt. Die Wall Street präsentiert sich etwas tiefer. Asiens Börsen gaben zum Wochenbeginn nach.