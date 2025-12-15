IDEXX Laboratories Aktie

IDEXX Laboratories für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 888210 / ISIN: US45168D1046

Lohnende IDEXX Laboratories-Anlage? 15.12.2025 16:04:11

NASDAQ Composite Index-Papier IDEXX Laboratories-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in IDEXX Laboratories von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in IDEXX Laboratories eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren wurde die IDEXX Laboratories-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 415,38 USD. Wer vor 3 Jahren 10 000 USD in die IDEXX Laboratories-Aktie investiert hat, hat nun 24,074 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 16 953,15 USD, da sich der Wert eines IDEXX Laboratories-Anteils am 12.12.2025 auf 704,20 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 69,53 Prozent angewachsen.

IDEXX Laboratories markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 56,40 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

IDEXX Laboratories 599,60 -0,50% IDEXX Laboratories

Börse aktuell - Live Ticker

ATX stärker -- DAX fällt zurück -- US-Börsen knapp tiefer -- Asiens Börsen letztlich mit Verlusten
Der heimische Aktienmarkt notiert am Montag im Plus, während der deutsche Aktienmarkt an die Nulllinie zurückfällt. Die Wall Street präsentiert sich etwas tiefer. Asiens Börsen gaben zum Wochenbeginn nach.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

