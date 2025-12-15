NASDAQ Composite Index-Papier IDEXX Laboratories-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in IDEXX Laboratories von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in IDEXX Laboratories eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren wurde die IDEXX Laboratories-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 415,38 USD. Wer vor 3 Jahren 10 000 USD in die IDEXX Laboratories-Aktie investiert hat, hat nun 24,074 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 16 953,15 USD, da sich der Wert eines IDEXX Laboratories-Anteils am 12.12.2025 auf 704,20 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 69,53 Prozent angewachsen.

IDEXX Laboratories markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 56,40 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

