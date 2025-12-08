Handeln Sie CFDs auf die beliebtesten Aktien, Kryptos, Indizes und mehr in Österreich! (79% der CFD-Kleinanlegerkonten verlieren Geld.) -w-

IDEXX Laboratories Aktie

WKN: 888210 / ISIN: US45168D1046

Rentable IDEXX Laboratories-Anlage? 08.12.2025 16:04:17

NASDAQ Composite Index-Wert IDEXX Laboratories-Aktie: So viel hätten Anleger an einem IDEXX Laboratories-Investment von vor einem Jahr verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in IDEXX Laboratories gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades IDEXX Laboratories-Anteilen an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die IDEXX Laboratories-Anteile bei 435,69 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 2,295 IDEXX Laboratories-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der IDEXX Laboratories-Aktie auf 714,10 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 639,01 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 63,90 Prozent.

Zuletzt ergab sich für IDEXX Laboratories eine Börsenbewertung in Höhe von 56,90 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

