NASDAQ Composite Index-Wert Independent Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Independent Bank-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Independent Bank eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren wurde die Independent Bank-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Independent Bank-Papier bei 15,00 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 USD in die Independent Bank-Aktie investierten, hätten nun 66,667 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs des Independent Bank-Papiers auf 33,64 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 242,67 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 124,27 Prozent.

Der Marktwert von Independent Bank betrug jüngst 694,72 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at