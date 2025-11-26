NASDAQ Composite Index-Titel Independent Bank-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Independent Bank von vor 3 Jahren verdient

So viel hätten Anleger mit einem frühen Independent Bank-Investment verdienen können.

Independent Bank-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 24,63 USD. Bei einem Independent Bank-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 406,009 Independent Bank-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 25.11.2025 auf 33,04 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13 414,54 USD wert. Das entspricht einem Plus von 34,15 Prozent.

Jüngst verzeichnete Independent Bank eine Marktkapitalisierung von 650,82 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at