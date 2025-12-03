NASDAQ Composite Index-Wert Independent Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Independent Bank von vor 5 Jahren eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Independent Bank-Aktien verdienen können.

Vor 5 Jahren wurde die Independent Bank-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 17,64 USD. Bei einem Investment von 100 USD in Independent Bank-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5,669 Independent Bank-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 02.12.2025 187,93 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 33,15 USD belief. Damit wäre die Investition um 87,93 Prozent gestiegen.

Independent Bank wurde am Markt mit 693,81 Mio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

