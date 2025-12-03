Independent Bank Aktie
WKN DE: A1C4BY / ISIN: US4538386099
|Rentables Independent Bank-Investment?
|
03.12.2025 16:04:20
NASDAQ Composite Index-Wert Independent Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Independent Bank von vor 5 Jahren eingefahren
Vor 5 Jahren wurde die Independent Bank-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 17,64 USD. Bei einem Investment von 100 USD in Independent Bank-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5,669 Independent Bank-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 02.12.2025 187,93 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 33,15 USD belief. Damit wäre die Investition um 87,93 Prozent gestiegen.
Independent Bank wurde am Markt mit 693,81 Mio. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Independent Bank Corp Michiganmehr Nachrichten
Analysen zu Independent Bank Corp Michiganmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Independent Bank Corp Michigan
|33,99
|2,53%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWeiter Hoffnung auf Zinssenkung in den USA: ATX nach Verschnaufpause wieder höher -- DAX legt zu -- Kräftige Kursgewinne in Japan - China-Börsen wenig verändert
Der heimische Aktiennmarkt zeigt sich mit Aufschlägen. Auch der DAX gewinnt im Donnerstagshandel. In Asien notieren die Börsen uneinheitlich.