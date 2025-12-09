Infosys Aktie
WKN: 919668 / ISIN: US4567881085
|Infosys-Anlage
|
09.12.2025 16:04:25
NASDAQ Composite Index-Papier Infosys-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Infosys von vor einem Jahr bedeutet
Am 09.12.2024 wurden Infosys-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 23,16 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 431,779 Infosys-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 7 651,12 USD, da sich der Wert einer Infosys-Aktie am 08.12.2025 auf 17,72 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 23,49 Prozent verkleinert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
