NASDAQ Composite Index-Papier Integra LifeSciences-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Integra LifeSciences von vor 5 Jahren verloren

Vor Jahren in Integra LifeSciences-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Am 08.07.2019 wurde die Integra LifeSciences-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Integra LifeSciences-Anteile bei 54,21 USD. Bei einem Integra LifeSciences-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 184,468 Integra LifeSciences-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 05.07.2024 5 320,05 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 28,84 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 46,80 Prozent vermindert.

Der Börsenwert von Integra LifeSciences belief sich zuletzt auf 2,28 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at