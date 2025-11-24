Integra LifeSciences Holdings Aktie
WKN DE: 897013 / ISIN: US4579852082
|Integra LifeSciences-Investition
|
24.11.2025 16:04:05
NASDAQ Composite Index-Titel Integra LifeSciences-Aktie: So viel hätte eine Investition in Integra LifeSciences von vor 5 Jahren gekostet
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Integra LifeSciences-Papier statt. Zur Schlussglocke waren Integra LifeSciences-Anteile an diesem Tag 55,73 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 17,944 Integra LifeSciences-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 216,04 USD, da sich der Wert eines Integra LifeSciences-Papiers am 21.11.2025 auf 12,04 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 78,40 Prozent eingebüßt.
Die Marktkapitalisierung von Integra LifeSciences bezifferte sich zuletzt auf 938,64 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!