NASDAQ Composite Index-Titel Integra LifeSciences-Aktie: So viel hätte eine Investition in Integra LifeSciences von vor 5 Jahren gekostet

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Integra LifeSciences-Aktien verlieren können.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Integra LifeSciences-Papier statt. Zur Schlussglocke waren Integra LifeSciences-Anteile an diesem Tag 55,73 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 17,944 Integra LifeSciences-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 216,04 USD, da sich der Wert eines Integra LifeSciences-Papiers am 21.11.2025 auf 12,04 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 78,40 Prozent eingebüßt.

Die Marktkapitalisierung von Integra LifeSciences bezifferte sich zuletzt auf 938,64 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at