NASDAQ Composite Index-Papier Inter Parfums-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Inter Parfums von vor 5 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Inter Parfums-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Inter Parfums-Aktie statt. Zum Handelsende standen Inter Parfums-Anteile an diesem Tag bei 55,61 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 179,824 Inter Parfums-Aktien im Depot. Die gehaltenen Inter Parfums-Aktien wären am 01.12.2025 14 535,16 USD wert, da der Schlussstand 80,83 USD betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 45,35 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von Inter Parfums belief sich zuletzt auf 2,61 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at