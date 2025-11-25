NASDAQ Composite Index-Wert Inter Parfums-Aktie: So viel hätte eine Investition in Inter Parfums von vor 3 Jahren gekostet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Inter Parfums-Aktien gewesen.

Vor 3 Jahren wurde die Inter Parfums-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Inter Parfums-Anteile an diesem Tag 91,66 USD wert. Bei einem Inter Parfums-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 10,910 Inter Parfums-Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 868,10 USD, da sich der Wert einer Inter Parfums-Aktie am 24.11.2025 auf 79,57 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 13,19 Prozent verringert.

Inter Parfums war somit zuletzt am Markt 2,60 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at