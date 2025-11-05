Lam Research Aktie

Lam Research-Ausschüttung 05.11.2025 07:02:21

NASDAQ Composite Index-Papier Lam Research-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Lam Research Anlegern eine Freude

NASDAQ Composite Index-Papier Lam Research-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Lam Research Anlegern eine Freude

Anleger aufpasst: So hoch fällt die Lam Research-Ausschüttung aus.

Im Zuge der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Papier Lam Research am 04.11.2025 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2025 in Höhe von 0,92 USD je Aktie vereinbart. Die Aktionärsvergütung verbesserte sich damit im Vergleich zum Vorjahr um 15,00 Prozent. Somit schüttet Lam Research insgesamt 1,15 Mrd. USD an Aktionäre aus. Damit wurde das Niveau der Lam Research-Gesamtvergütung im Vorjahresvergleich um 12,82 Prozent nach oben angepasst.

Lam Research-Ausschüttungsrendite

Zum NASDAQ-Schluss ging die Lam Research-Aktie am Tag der Hauptversammlung bei 155,78 USD aus dem Handel. Für das Jahr 2025 weist die Lam Research-Aktie eine Dividendenrendite von 0,95 Prozent auf. Im Vorjahresvergleich entspricht dies einem Anstieg der Dividendenrendite, damals betrug sie noch 0,75 Prozent.

Aktienkursentwicklung verglichen mit realer Rendite

Im Zeitraum von 1 Jahr hat der Aktienkurs von Lam Research via NASDAQ 103,90 Prozent hinzugewonnen. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einer Steigerung von 105,14 Prozent besser entwickelt als der Lam Research-Kurs.

Dividendenerwartung von Dividenden-Titel Lam Research

Für 2029 prognostizieren Analysten von FactSet eine Erhöhung der Dividende auf 1,47 USD. Für die Dividendenrendite würde dies laut FactSet-Schätzungen eine Abnahme auf 0,64 Prozent bedeuten.

Basisinformationen der Lam Research-Aktie

Der Börsenwert des NASDAQ Composite Index-Unternehmens Lam Research beträgt aktuell 202,593 Mrd. USD. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Lam Research beläuft sich aktuell auf 23,40. Der Umsatz von Lam Research belief sich in 2025 auf 18,436 Mrd. USD. Der Gewinn je Aktie summierte sich derweil auf 4,15 USD.

