Lattice Semiconductor Aktie
WKN: 878255 / ISIN: US5184151042
|Lattice Semiconductor-Anlage unter der Lupe
|
14.11.2025 16:03:39
NASDAQ Composite Index-Papier Lattice Semiconductor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lattice Semiconductor von vor 5 Jahren eingefahren
Am 14.11.2020 wurde das Lattice Semiconductor-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Lattice Semiconductor-Anteile letztlich bei 39,76 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Lattice Semiconductor-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 25,154 Lattice Semiconductor-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 624,45 USD, da sich der Wert eines Lattice Semiconductor-Anteils am 13.11.2025 auf 64,58 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 62,44 Prozent.
Der Börsenwert von Lattice Semiconductor belief sich jüngst auf 8,96 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Lattice Semiconductor Corp.mehr Nachrichten
Analysen zu Lattice Semiconductor Corp.mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Lattice Semiconductor Corp.
|54,64
|-3,29%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen tiefrot ins Wochende -- Wall Street schließt uneins -- Märkte in Fernost letztlich im Minus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt notierten zum Wochenschluss deutlich tiefer. Die Wall Street zeigte sich zum Wochenende mit unterschiedlicher Tendenz. An Asiens Börsen ging es am Freitag teils deutlich nach unten.