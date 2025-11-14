NASDAQ Composite Index-Papier Lattice Semiconductor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lattice Semiconductor von vor 5 Jahren eingefahren

Am 14.11.2020 wurde das Lattice Semiconductor-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Lattice Semiconductor-Anteile letztlich bei 39,76 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Lattice Semiconductor-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 25,154 Lattice Semiconductor-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 624,45 USD, da sich der Wert eines Lattice Semiconductor-Anteils am 13.11.2025 auf 64,58 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 62,44 Prozent.

Der Börsenwert von Lattice Semiconductor belief sich jüngst auf 8,96 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at