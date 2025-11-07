Lattice Semiconductor Aktie

WKN: 878255 / ISIN: US5184151042

WKN: 878255 / ISIN: US5184151042

Lattice Semiconductor-Investition 07.11.2025 16:05:06

NASDAQ Composite Index-Titel Lattice Semiconductor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Lattice Semiconductor-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Lattice Semiconductor-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurde das Lattice Semiconductor-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 53,23 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 100 USD in die Lattice Semiconductor-Aktie investierten, hätten nun 1,879 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Lattice Semiconductor-Aktie auf 62,51 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 117,43 USD wert. Mit einer Performance von +17,43 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Lattice Semiconductor markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 8,68 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at


