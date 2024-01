NASDAQ Composite Index-Papier Lifetime Brands-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Lifetime Brands von vor 10 Jahren eingebracht

Am 02.01.2014 wurden Lifetime Brands-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Lifetime Brands-Anteile an diesem Tag bei 15,38 USD. Wenn man vor 10 Jahren 10 000 USD in die Lifetime Brands-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 650,195 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 29.12.2023 auf 6,71 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4 362,81 USD wert. Das entspricht einem Minus von 56,37 Prozent.

Lifetime Brands wurde am Markt mit 145,63 Mio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at