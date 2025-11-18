NASDAQ Composite Index-Wert Lifetime Brands-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Lifetime Brands von vor 3 Jahren bedeutet

Vor 3 Jahren wurden Lifetime Brands-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 8,25 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Lifetime Brands-Aktie investiert, befänden sich nun 12,121 Lifetime Brands-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 17.11.2025 auf 3,28 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 39,76 USD wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 60,24 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von Lifetime Brands bezifferte sich zuletzt auf 72,94 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

