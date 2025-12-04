NASDAQ Composite Index-Papier Ligand Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ligand Pharmaceuticals-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurde das Ligand Pharmaceuticals-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Ligand Pharmaceuticals-Papier 72,66 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 13,763 Ligand Pharmaceuticals-Aktien im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 03.12.2025 2 656,62 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 193,03 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 165,66 Prozent.

Der Marktwert von Ligand Pharmaceuticals betrug jüngst 3,84 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at