NASDAQ Composite Index-Titel Ligand Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ligand Pharmaceuticals-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Ligand Pharmaceuticals-Aktie statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 76,81 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Ligand Pharmaceuticals-Papier investiert hätte, hätte er nun 130,185 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 19.11.2025 auf 206,05 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 26 824,68 USD wert. Mit einer Performance von +168,25 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Zuletzt ergab sich für Ligand Pharmaceuticals eine Börsenbewertung in Höhe von 4,08 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at