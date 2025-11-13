NASDAQ Composite Index-Wert Ligand Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Ligand Pharmaceuticals von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Ligand Pharmaceuticals-Aktien gewesen.

Am 13.11.2020 wurde das Ligand Pharmaceuticals-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 62,43 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Ligand Pharmaceuticals-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 16,019 Ligand Pharmaceuticals-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 12.11.2025 3 293,56 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 205,61 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 229,36 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Ligand Pharmaceuticals belief sich zuletzt auf 4,11 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at