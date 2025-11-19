NASDAQ Composite Index-Papier Logitech-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Logitech von vor einem Jahr eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Logitech-Aktien verdienen können.

Am 19.11.2024 wurde das Logitech-Papier via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Logitech-Aktie betrug an diesem Tag 68,92 CHF. Wer vor 1 Jahr 10 000 CHF in die Logitech-Aktie investiert hat, hat nun 145,096 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 13 038,31 CHF, da sich der Wert einer Logitech-Aktie am 18.11.2025 auf 89,86 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 30,38 Prozent zugenommen.

Jüngst verzeichnete Logitech eine Marktkapitalisierung von 13,31 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at