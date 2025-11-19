Logitech Aktie

Logitech für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0J3YT / ISIN: CH0025751329

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Rentable Logitech-Anlage? 19.11.2025 10:05:09

NASDAQ Composite Index-Papier Logitech-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Logitech von vor einem Jahr eingebracht

NASDAQ Composite Index-Papier Logitech-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Logitech von vor einem Jahr eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Logitech-Aktien verdienen können.

Am 19.11.2024 wurde das Logitech-Papier via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Logitech-Aktie betrug an diesem Tag 68,92 CHF. Wer vor 1 Jahr 10 000 CHF in die Logitech-Aktie investiert hat, hat nun 145,096 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 13 038,31 CHF, da sich der Wert einer Logitech-Aktie am 18.11.2025 auf 89,86 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 30,38 Prozent zugenommen.

Jüngst verzeichnete Logitech eine Marktkapitalisierung von 13,31 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Araya Diaz/Getty Images for Logitech

Nachrichten zu Logitech S.A.mehr Nachrichten