SMI-Handel aktuell: Anleger lassen SMI am Mittag steigen

Am Mittwoch gewinnt der SMI um 12:09 Uhr via SIX 0,50 Prozent auf 12 544,29 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 1,460 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,334 Prozent auf 12 523,69 Punkte an der Kurstafel, nach 12 481,95 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 12 494,04 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 12 548,06 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der SMI seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der SMI bislang einen Verlust von 0,701 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, bewegte sich der SMI bei 12 644,49 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.08.2025, erreichte der SMI einen Wert von 12 212,19 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.11.2024, wies der SMI einen Wert von 11 541,43 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 7,92 Prozent. Bei 13 199,05 Punkten schaffte es der SMI bislang auf ein Jahreshoch. Bei 10 699,66 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Heutige Tops und Flops im SMI

Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen derzeit Roche (+ 1,17 Prozent auf 310,30 CHF), Geberit (+ 0,80 Prozent auf 606,40 CHF), Nestlé (+ 0,68) Prozent auf 79,80 CHF), Alcon (+ 0,67 Prozent auf 60,34 CHF) und Novartis (+ 0,67 Prozent auf 102,68 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen derweil Logitech (-1,29 Prozent auf 88,70 CHF), Swiss Re (-0,75 Prozent auf 139,15 CHF), Givaudan (-0,61 Prozent auf 3 280,00 CHF), Partners Group (-0,52 Prozent auf 911,20 CHF) und Zurich Insurance (-0,18 Prozent auf 556,80 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SMI

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. 720 780 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SMI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 247,005 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SMI-Werte im Fokus

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten. Die Zurich Insurance-Aktie gewährt Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,07 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

