SLI-Marktbericht 19.11.2025 12:26:58

SLI aktuell: SLI verbucht mittags Gewinne

So bewegt sich der SLI mittags.

So bewegt sich der SLI mittags.

Um 12:10 Uhr geht es im SLI im SIX-Handel um 0,38 Prozent aufwärts auf 2 019,75 Punkte. In den Mittwochshandel ging der SLI 0,270 Prozent stärker bei 2 017,60 Punkten, nach 2 012,17 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte heute sein Tageshoch bei 2 020,42 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 2 010,95 Punkten lag.

SLI-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der SLI bislang einen Verlust von 1,60 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, betrug der SLI-Kurs 2 035,68 Punkte. Der SLI verzeichnete vor drei Monaten, am 19.08.2025, den Stand von 2 022,04 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.11.2024, lag der SLI-Kurs bei 1 902,17 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 legte der Index bereits um 5,11 Prozent zu. Das Jahreshoch des SLI liegt derzeit bei 2 146,62 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 1 721,32 Punkten.

SLI-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen derzeit VAT (+ 2,19 Prozent auf 317,20 CHF), Julius Bär (+ 1,71 Prozent auf 56,96 CHF), Roche (+ 1,17 Prozent auf 310,30 CHF), Temenos (+ 1,13 Prozent auf 71,60 CHF) und Geberit (+ 0,80 Prozent auf 606,40 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind hingegen ams-OSRAM (-8,94 Prozent auf 7,54 CHF), Logitech (-1,29 Prozent auf 88,70 CHF), Swiss Re (-0,75 Prozent auf 139,15 CHF), Givaudan (-0,61 Prozent auf 3 280,00 CHF) und Partners Group (-0,52 Prozent auf 911,20 CHF).

Welche SLI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die ams-OSRAM-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. 737 982 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 247,005 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der SLI-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 10,45 zu Buche schlagen. Mit 5,07 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Zurich Insurance-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

SPI-Aktien nach Marktkapitalisierung
Historische Kursdaten
Alle SLI-Werte im Überblick

Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Aktien in diesem Artikel

ams-OSRAM AG 8,70 3,82% ams-OSRAM AG
Geberit AG (N) 650,80 0,46% Geberit AG (N)
Givaudan AG 3 542,00 -0,34% Givaudan AG
Julius Bär 60,94 -0,42% Julius Bär
Logitech S.A. 93,32 -3,05% Logitech S.A.
Partners Group AG 988,40 0,14% Partners Group AG
Roche AG (Genussschein) 310,20 1,14% Roche AG (Genussschein)
Swiss Re AG 148,95 -0,53% Swiss Re AG
Temenos AG 75,50 -1,56% Temenos AG
VAT 356,90 0,71% VAT
Zurich Insurance AG (Zürich) 601,20 0,10% Zurich Insurance AG (Zürich)

Indizes in diesem Artikel

SLI 2 020,31 0,40%

Börse aktuell - Live Ticker

Nach den NVIDIA-Zahlen: ATX und DAX klar im Plus erwartet -- Börsen in Fernost uneinig - Nikkei zieht kräftig an
Am Donnerstag dürften sowohl der heimische als auch der deutsche Markt klar fester starten. Die Aktienmärkte in Asien tendieren derweil in verschiedene Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

