SLI aktuell: SLI verbucht mittags Gewinne

Um 12:10 Uhr geht es im SLI im SIX-Handel um 0,38 Prozent aufwärts auf 2 019,75 Punkte. In den Mittwochshandel ging der SLI 0,270 Prozent stärker bei 2 017,60 Punkten, nach 2 012,17 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte heute sein Tageshoch bei 2 020,42 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 2 010,95 Punkten lag.

SLI-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der SLI bislang einen Verlust von 1,60 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, betrug der SLI-Kurs 2 035,68 Punkte. Der SLI verzeichnete vor drei Monaten, am 19.08.2025, den Stand von 2 022,04 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.11.2024, lag der SLI-Kurs bei 1 902,17 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 legte der Index bereits um 5,11 Prozent zu. Das Jahreshoch des SLI liegt derzeit bei 2 146,62 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 1 721,32 Punkten.

SLI-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen derzeit VAT (+ 2,19 Prozent auf 317,20 CHF), Julius Bär (+ 1,71 Prozent auf 56,96 CHF), Roche (+ 1,17 Prozent auf 310,30 CHF), Temenos (+ 1,13 Prozent auf 71,60 CHF) und Geberit (+ 0,80 Prozent auf 606,40 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind hingegen ams-OSRAM (-8,94 Prozent auf 7,54 CHF), Logitech (-1,29 Prozent auf 88,70 CHF), Swiss Re (-0,75 Prozent auf 139,15 CHF), Givaudan (-0,61 Prozent auf 3 280,00 CHF) und Partners Group (-0,52 Prozent auf 911,20 CHF).

Welche SLI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die ams-OSRAM-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. 737 982 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 247,005 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der SLI-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 10,45 zu Buche schlagen. Mit 5,07 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Zurich Insurance-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

