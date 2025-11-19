Geberit Aktie
WKN DE: A0MQWG / ISIN: CH0030170408
|SLI-Marktbericht
|
19.11.2025 12:26:58
SLI aktuell: SLI verbucht mittags Gewinne
Um 12:10 Uhr geht es im SLI im SIX-Handel um 0,38 Prozent aufwärts auf 2 019,75 Punkte. In den Mittwochshandel ging der SLI 0,270 Prozent stärker bei 2 017,60 Punkten, nach 2 012,17 Punkten am Vortag.
Der SLI erreichte heute sein Tageshoch bei 2 020,42 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 2 010,95 Punkten lag.
SLI-Performance auf Jahressicht
Auf Wochensicht verbucht der SLI bislang einen Verlust von 1,60 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, betrug der SLI-Kurs 2 035,68 Punkte. Der SLI verzeichnete vor drei Monaten, am 19.08.2025, den Stand von 2 022,04 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.11.2024, lag der SLI-Kurs bei 1 902,17 Punkten.
Seit Jahresanfang 2025 legte der Index bereits um 5,11 Prozent zu. Das Jahreshoch des SLI liegt derzeit bei 2 146,62 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 1 721,32 Punkten.
SLI-Aufsteiger und -Absteiger
Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen derzeit VAT (+ 2,19 Prozent auf 317,20 CHF), Julius Bär (+ 1,71 Prozent auf 56,96 CHF), Roche (+ 1,17 Prozent auf 310,30 CHF), Temenos (+ 1,13 Prozent auf 71,60 CHF) und Geberit (+ 0,80 Prozent auf 606,40 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind hingegen ams-OSRAM (-8,94 Prozent auf 7,54 CHF), Logitech (-1,29 Prozent auf 88,70 CHF), Swiss Re (-0,75 Prozent auf 139,15 CHF), Givaudan (-0,61 Prozent auf 3 280,00 CHF) und Partners Group (-0,52 Prozent auf 911,20 CHF).
Welche SLI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Aktuell weist die ams-OSRAM-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. 737 982 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 247,005 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert.
KGV und Dividende der SLI-Titel
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 10,45 zu Buche schlagen. Mit 5,07 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Zurich Insurance-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Geberit AG (N)mehr Nachrichten
|
19.11.25
|SLI aktuell: SLI zum Handelsende mit Gewinnen (finanzen.at)
|
19.11.25
|SMI aktuell: SMI beendet die Sitzung im Plus (finanzen.at)
|
19.11.25
|Börse Zürich in Grün: SMI am Nachmittag fester (finanzen.at)
|
19.11.25
|Gute Stimmung in Zürich: So performt der SLI am Nachmittag (finanzen.at)
|
19.11.25
|SLI aktuell: SLI verbucht mittags Gewinne (finanzen.at)
|
19.11.25
|SMI-Handel aktuell: Anleger lassen SMI am Mittag steigen (finanzen.at)
|
18.11.25
|Handel in Zürich: SMI nachmittags schwächer (finanzen.at)
|
17.11.25
|Verluste in Zürich: SMI präsentiert sich am Mittag schwächer (finanzen.at)
Analysen zu Geberit AG (N)mehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|ams-OSRAM AG
|8,70
|3,82%
|Geberit AG (N)
|650,80
|0,46%
|Givaudan AG
|3 542,00
|-0,34%
|Julius Bär
|60,94
|-0,42%
|Logitech S.A.
|93,32
|-3,05%
|Partners Group AG
|988,40
|0,14%
|Roche AG (Genussschein)
|310,20
|1,14%
|Swiss Re AG
|148,95
|-0,53%
|Temenos AG
|75,50
|-1,56%
|VAT
|356,90
|0,71%
|Zurich Insurance AG (Zürich)
|601,20
|0,10%
Indizes in diesem Artikel
|SLI
|2 020,31
|0,40%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach den NVIDIA-Zahlen: ATX und DAX klar im Plus erwartet -- Börsen in Fernost uneinig - Nikkei zieht kräftig an
Am Donnerstag dürften sowohl der heimische als auch der deutsche Markt klar fester starten. Die Aktienmärkte in Asien tendieren derweil in verschiedene Richtungen.