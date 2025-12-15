Modine Manufacturing Aktie
WKN: 869795 / ISIN: US6078281002
|Frühes Investment
|
15.12.2025 16:04:11
NASDAQ Composite Index-Papier Modine Manufacturing-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Modine Manufacturing von vor einem Jahr abgeworfen
Am 15.12.2024 wurde die Modine Manufacturing-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Modine Manufacturing-Anteile 132,07 USD wert. Investoren, die vor 1 Jahr 100 USD in die Modine Manufacturing-Aktie investierten, hätten nun 0,757 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 105,91 USD, da sich der Wert eines Modine Manufacturing-Papiers am 12.12.2025 auf 139,88 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 5,91 Prozent angewachsen.
Zuletzt ergab sich für Modine Manufacturing eine Börsenbewertung in Höhe von 7,39 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Modine Manufacturing Co.mehr Nachrichten
|
16:04
|NASDAQ Composite Index-Papier Modine Manufacturing-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Modine Manufacturing von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
12.12.25
|NASDAQ-Handel NASDAQ Composite fällt zum Ende des Freitagshandels zurück (finanzen.at)
|
12.12.25
|Börse New York: NASDAQ Composite zeigt sich leichter (finanzen.at)
|
12.12.25
|Handel in New York: NASDAQ Composite zeigt sich mittags schwächer (finanzen.at)
|
12.12.25
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ Composite zum Start im Minus (finanzen.at)
|
08.12.25
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ Composite verliert zum Handelsende (finanzen.at)
|
08.12.25
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich schwächer (finanzen.at)
|
08.12.25
|NASDAQ Composite Index-Papier Modine Manufacturing-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Modine Manufacturing von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)