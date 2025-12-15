Modine Manufacturing Aktie

WKN: 869795 / ISIN: US6078281002

Frühes Investment 15.12.2025 16:04:11

NASDAQ Composite Index-Papier Modine Manufacturing-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Modine Manufacturing von vor einem Jahr abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Modine Manufacturing-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 15.12.2024 wurde die Modine Manufacturing-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Modine Manufacturing-Anteile 132,07 USD wert. Investoren, die vor 1 Jahr 100 USD in die Modine Manufacturing-Aktie investierten, hätten nun 0,757 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 105,91 USD, da sich der Wert eines Modine Manufacturing-Papiers am 12.12.2025 auf 139,88 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 5,91 Prozent angewachsen.

Zuletzt ergab sich für Modine Manufacturing eine Börsenbewertung in Höhe von 7,39 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

