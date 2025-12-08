Handeln Sie CFDs auf die beliebtesten Aktien, Kryptos, Indizes und mehr in Österreich! (79% der CFD-Kleinanlegerkonten verlieren Geld.) -w-

Upbound Group Aktie

WKN: 900457 / ISIN: US76009N1000

<
Index-Performance im Fokus 08.12.2025 20:08:57

Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich schwächer

Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich schwächer

Der NASDAQ Composite zeigt sich am Montag mit negativem Vorzeichen.

Der NASDAQ Composite bewegt sich im NASDAQ-Handel um 20:05 Uhr um 0,46 Prozent schwächer bei 23 469,20 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,255 Prozent auf 23 638,22 Punkte an der Kurstafel, nach 23 578,13 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ Composite lag am Montag bei 23 698,93 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 23 455,05 Punkten erreichte.

NASDAQ Composite-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, notierte der NASDAQ Composite bei 23 004,54 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.09.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 21 798,70 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.12.2024, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 19 859,77 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 21,72 Prozent. Bei 24 019,99 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ Composite. 14 784,03 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind derzeit SMC (+ 9,15 Prozent auf 388,09 USD), AXT (+ 8,81 Prozent auf 12,60 USD), IMAX (+ 8,35 Prozent auf 38,69 USD), Geospace Technologies (+ 8,33 Prozent auf 15,99 USD) und inTest (+ 7,12 Prozent auf 7,97 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite derweil Cerus (-10,39 Prozent auf 1,86 USD), Modine Manufacturing (-5,68 Prozent auf 153,62 USD), Exelixis (-4,58 Prozent auf 42,33 USD), Ceva (-4,22 Prozent auf 22,03 USD) und AAON (-4,07 Prozent auf 83,97 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 22 425 231 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im NASDAQ Composite, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 3,801 Bio. Euro den größten Anteil ein.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten im Blick

Die Upbound Group-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 4,61 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten auf. Die Cogent Communications-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 15,58 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: LuFeTa / Shutterstock.com

