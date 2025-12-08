Modine Manufacturing Aktie
WKN: 869795 / ISIN: US6078281002
|Investmentbeispiel
|
08.12.2025 16:04:17
NASDAQ Composite Index-Papier Modine Manufacturing-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Modine Manufacturing von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurde das Modine Manufacturing-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 9,02 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1 108,647 Modine Manufacturing-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 05.12.2025 gerechnet (162,87 USD), wäre die Investition nun 180 565,41 USD wert. Mit einer Performance von +1 705,65 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Insgesamt war Modine Manufacturing zuletzt 8,56 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
