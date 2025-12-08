Handeln Sie CFDs auf die beliebtesten Aktien, Kryptos, Indizes und mehr in Österreich! (79% der CFD-Kleinanlegerkonten verlieren Geld.) -w-

Modine Manufacturing Aktie

WKN: 869795 / ISIN: US6078281002

Investmentbeispiel 08.12.2025 16:04:17

NASDAQ Composite Index-Papier Modine Manufacturing-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Modine Manufacturing von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Modine Manufacturing-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Vor 10 Jahren wurde das Modine Manufacturing-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 9,02 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1 108,647 Modine Manufacturing-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 05.12.2025 gerechnet (162,87 USD), wäre die Investition nun 180 565,41 USD wert. Mit einer Performance von +1 705,65 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Insgesamt war Modine Manufacturing zuletzt 8,56 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

